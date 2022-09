Ronaldo muss - vor allem Zuschauer - bleiben

Erstmals seit 19 Jahren keine CL

Was Ronaldo besonders schmerzen dürfte: Zum ersten Mal seit 19 (!) Saisons spielt er heuer nicht in der Champions League. Den Bewerb hat er in seiner Karriere bisher schon fünfmal gewonnen. Ob es ein sechstes Mal gibt, womöglich noch in der laufenden Saison? Dafür müsste im Winter jedenfalls ein Transfer her.