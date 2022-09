Tinte ist trocken: Posch leihweise in die Serie A!

Die „Krone“ hatte bereits darüber berichtet, jetzt ist es fix: Stefan Posch ist ab sofort Klubkollege von ÖFB-Teamstürmer Marko Arnautovic. Der 25-jährige Innenverteidiger wechselte am Donnerstag und damit dem „Deadline-Day“ am Transfermarkt in den europäischen Fußball-Topligen vorerst leihweise bis Saisonende vom deutschen Bundesligisten 1899 Hoffenheim zum italienischen Serie-A-Klub Bologna.