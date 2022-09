4. Chance für Nanjing: Hallen-WM 2025 verschoben

Jetzt gibt es einen vierten Anlauf für die Austragung der Hallen-Weltmeisterschaften der Leichtathletik in China! Ursprünglich hätten diese Titelkämpfe in Nanjing 2020 stattfinden sollen, dann wurden diese Titelkämpfe wegen der Pandemie bereits zweimal verschoben - zunächst auf 2021 und in Folge auf 2023. Aber auch die vom 17. bis 19. März 2023 geplante Austragung fiel jetzt der Pandemie zum Opfer. Das Council des Weltverbandes verschob die WM auf 2025.