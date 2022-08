Salzburger Festspiele feiern Petrenkos Mahler-Fest

Zu Beginn des Sommers wurde Petrenko bereits operiert und muss sich auf ärztlichen Rat hin weiter schonen, so schrieben es dieSalzburgerFestspiele in ihrer Aussendung, in der sie am vergangenen Mittwoch mitteilten, dass Daniel Harding das zweite Konzert der Berliner Philharmoniker im Großen Festspielhaus leiten würde. Doch das erste Konzert mit Mahlers Siebter ließ sich der Chefdirigent der Berliner nicht nehmen. Bereits am vergangenen Freitag hatten Orchester und Dirigent mit dem kolossalen Werk ihre Saison in Berlin eröffnet. Doch wie kann man sich bei einer Symphonie diesen Ausmaßes schonen? Am Dirigentenstuhl war eine kleine Fußstütze angebracht worden, doch diese sollte nur äußerst selten zum Einsatz kommen.