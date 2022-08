Thiem schlägt bei US Open auf - ab 21.10 LIVE

Keine Frage, Thiem geht als krasser Außenseiter ins Match, aber eine 7:0-Führung in den direkten Duellen macht Mut. In den letzten Tagen trainierte Dominic mit Coach Nicolas Massu außerhalb der Anlage von Flushing Meadows in einem kleinen Klub, arbeitete intensiv an seinen Schlägen. US-Legende John McEnroe, TV-Guru bei den US Open, verfolgt Dominics Karriere seit Jahren - seine Einschätzung? „Thiem erlebt einen Neustart, es wird noch einige Zeit dauern, bis er wieder in Topform ist.“