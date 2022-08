21 Liegestütz: Aufnahmetest für Polizei zu schwer?

Wie kürzlich berichtet, sollen von 17 Bewerbern für die Polizeischule zwölf an den verlangten Liegestützen (Männer müssen 21 schaffen, Frauen 9) gescheitert sein. Damit kämpft die Polizei jedoch mit einem Mangel an Beamten. Sollte der Aufnahmetest erleichtert werden, um diesem Trend entgegen zu wirken, oder ist körperliche Fitness für diesen Beruf unumgänglich? Was sagt die „Krone“-Community zu diesem Thema? Diskutieren Sie in den Kommentaren mit!