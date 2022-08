Sonntag: Zahlreiche Straßensperren durch Triathlon

Am Sonntag findet in Zell am See die großen Triathlon-Veranstaltung Ironman 70.3 statt. Tausende Sportler werden beim zehnjährigen Jubiläum im Pinzgau dabei sein. Durch die Radstrecke kommt es aber im gesamten Gebiet rund um die Bezirkshauptstadt zu zahlreichen Straßensperren.