Auch Vorarlberg kommen die Buslenker abhanden

Verbalattacken und Beschimpfungen mittlerweile Alltag

Vor allem, weil die Fahrer auch mehrere Wochen sechs Tage am Stück im Einsatz sind. „Man merkt aktuell einfach eine allgemeine Überforderung. Die Leute sind frustriert und müde. Zudem lässt die Motivation stark nach, weil viele das Gefühl haben, dass sich in nächster Zeit nichts ändern wird.“ Außerdem sei auf den Straßen die sprichwörtliche Hölle los, die Autofahrer verhielten sich immer aggressiver, es fehle an Respekt und Wertschätzung: „Verbalattacken und Beschimpfungen gehören mittlerweile zum Alltag.“ Kein Wunder also, dass viele Chauffeure das Handtuch werfen.