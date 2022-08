„Kann die Bauern ja nicht zur Umstellung zwingen“

„Krone“: Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig hat beim „Krone“-Interview kurz nach seinem Amtsantritt keine besonders gute Figur gemacht. Ist ihm der Tierschutz nicht so wichtig?

Norbert Sieber: Beim Tierschutzgesetz, das von ihm als Bauernbunddirektor mitverhandelt wurde, geht es um einen pragmatischen Zugang und darum, was machbar ist. Zugegeben, der Start mit dem Interview in der „Krone“ war nicht optimal. Das ganze Team war neu, das kann man als kleine Fehlleistung abhaken - unangenehm, aber verzeihlich. Inzwischen hat er Fuß gefasst.