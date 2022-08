Wer oft „grün“ isst, wird schneller schlank

Grünes Gemüse enthält kaum Kalorien, aber bietet viel Eiweiß im Vergleich zu anderen Sorten. Zusätzlich versorgt es den Körper mit reichlich Ballaststoffen und wirkt sich so positiv auf Verdauung sowie Gewichtsabnahme aus. Pflanzenstoffe bringen den Stoffwechsel auf Trab: Chlorophyll, das reichlich in Blattgrün enthalten ist, gibt einen gesunden Energieschub und aktiviert die Stoffwechselvorgänge im Organismus, was ebenfalls hilft, die Kilos zum Schmelzen zu bringen.