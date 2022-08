Heftige Kritik von Damir Canadi an Ex-Klub Rapid

So bemängle er besonders, dass bei den Grün-Weißen „vor, in und nach meiner Zeit dieselben Leute am Werk“ seien. Vor der Ära Canadi, währenddessen sowie danach war und wurde nichts anders. Auch das Zufriedengeben mit Endrang zwei in der Bundesliga stößt dem Wiener sauer auf. Bei Rapid habe man das Gefühl für die Fans spielen zu müssen. All das bereite ihm „Sorgen“.