Koenigsegg CC850 hat unfassbares Schaltgetriebe

Nun aber zum Getriebe: „TWMPAFMPC“

Das automatische Neungang-Light-Speed-Getriebe wurde im Prinzip aus dem Jesko übernommen, aber es wurde mit hohem Aufwand gewissermaßen zu einem manuellen Schaltgetriebe umgemodelt. Kreativ ist schon die Bezeichnung. Wo andere Hersteller ihr Getriebe vielleicht DSG, Steptronic oder Powershift nennen, versteigt sich Koenigsegg zu einem TWMPAFMPC. Ausgeschrieben bedeutet das The Worlds Most Powerful And Fastest Manual Production Car, also „das stärkste und schnellste manuell geschaltete Serienauto der Welt“.