Neuer Strom-Tarif nach Preiserhöhung rechtswidrig?

Plus 85 Prozent

Und die hat es in sich. Denn im Stromtarif Optima erhöhen sich die Stromkosten um 85 Prozent. Doch in der nächsten Zeile hat die Wien Energie auch schon die Lösung parat: „Mit Optima Entspannt inkl. 100 Tagen Gratis Strom (bei Bindung für ein Jahr - Anm.) zahlt ein durchschnittlicher Wiener Haushalt für Strom 24 Prozent bzw. 10,37 Euro pro Monat mehr als bisher.“ Also deutlich weniger, als würde man im Optima-Tarif bleiben. Eigentlich ein gutes Angebot?