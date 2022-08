Thiem kennt seinen Auftaktgegner in Winston-Salem

Dominic Thiem bekommt es in der ersten Runde des ATP-250-Turniers in Winston-Salem mit dem wie er selbst mit einer Wildcard versehenen US-Amerikaner J.J. Wolf zu tun. Für Thiem ist es der erste Auftritt seit dem Kitzbühel-Viertelfinale Ende Juli bzw. das erste Turnier auf Hartplatz seit Mitte März 2021 in Dubai.