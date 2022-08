Alexander Hart verpasst EM-Finale vom 3-m-Brett

Wasserspringer Alexander Hart hat wie vom 1-m-Brett auch in der 3-m-Konkurrenz das EM-Finale von Rom verpasst. War der in den USA studierende Athlet am Donnerstag 22. geworden, verpasste er am Samstag den Aufstieg in die Top zwölf als 15. Bis zum vierten Sprung war Hart in Tuchfühlung mit den Aufstiegsplätzen, fiel dann aber zurück.