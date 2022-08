Sintflutartiger Regen crashte auch Kloses Derby-PK

Heute um 17 Uhr ist es endlich soweit: In der Cashpoint-Arena kommt es mit dem Duell Altach gegen Austria Lustenau zum ersten Vorarlberger Derby in der Bundesliga seit 22 Jahren. Ausnahmezustand herrschte im Ländle bereits am Tag vor der Fußball-Hit. Schuld daran die sintflutartigen Regenfälle, die auch das Programm der Altacher ordentlich durcheinanderbrachten.