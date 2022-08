Gastgeber bei Ländle-Derbys bisher klar im Vorteil

Bislang standen sich Altach und Austria Lustenau in 27 Pflichtspielen gegenüber. Die Bilanz? Ausgeglichen! Beide Vereine konnten in den Zweitligaduellen - in der Bundesliga ist die Begegnung eine Premiere - je zehn Siege einfahren. Siebenmal trennte man sich Remis. In Sachen Torverhältnis haben die Rheindörfler mit 36:32 Treffern die Nase jedoch leicht voran.