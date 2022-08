„Derby-Premiere“ für Altach-Ikone Zwischenbrugger

Zwischenbrugger wechselte 2010 von Altach nach Lustenau, weil es im Rheindorf vorerst nur selten für einen Kaderplatz reichte. Seinen ersten Derbyeinsatz hatte der Innenverteidiger - damals noch im offensiven Mittelfeld eingesetzt - im Oktober 2010 bei einem 2:0-Heimsieg der Austria. Im April 2013 beendete Zwischenbrugger seine Derby-Serie mit einer 0:2-Niederlage in Altach. Zweimal trat der Schnepfauer beim Derby auch als Torschütze in Erscheinung, in beiden Spielen ging die Austria als Sieger vom Platz.