Ländle-Derby als Erlebnis der ganz besonderen Art

Es sollte nicht das letzte Ländle-Duell für die Austria-Gallionsfigur gewesen sein. „Die Derbys waren immer sehr intensiv, da ging es voll zur Sache.“ Ein Tor gegen den Rivalen blieb dem defensiven Mittelspieler aber bisher versagt. „Vielleicht klappt es ja am Samstag“, geht er zuversichtlich in die ausverkaufte Partie in die Cashpoint-Arena. Mit Jan Zwischenbrugger und Emanuel Schreiner trifft er auf zwei alte Bekannte.