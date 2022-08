Erhöhter Sicherheitsaufwand für das Ländle-Derby

Die beiden Fangruppen von Altach und Lustenau haben befreundete Fanklubs in der Schweiz bzw. in Deutschland. Altach kooperiert mit GC Zürich, die Lustenauer haben mit Augsburg ein Freundschaft. Ob Fans aus der Schweiz oder Deutschland zum Derby anreisen, ist derzeit noch offen. Fakt ist, dass beide Mannschaften selbst Spiele haben. Grasshoppers spielt im Cup in Wettwil, Augsburg hat in der Deutschen Bundesliga ein Heimspiel gegen Mainz.