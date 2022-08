Horn verliert weiße Weste, Remis im Wiener Derby

Der SV Horn hat die weiße Weste in der 2. Fußball-Liga verloren. Die Waldviertler mussten sich am Freitagabend in der fünften Runde daheim mit einem 1:1 (0:1) gegen den FAC begnügen und gingen damit erstmals in dieser Saison nicht als Gewinner vom Feld. Der Ausgleichstreffer für die Horner fiel dabei erst in der 90. Minute. Der SKU Amstetten rückte dem Tabellenführer damit bis auf zwei Zähler näher, nachdem sich der Zweite gegen den FC Liefering mit 1:0 (0:0) durchsetzte.