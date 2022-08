Steiermark: In großen Städten fehlen Polizisten

Auffallend: Während in den ländlichen Regionen der Personalstand meist den Planstellen entspricht oder diese gar überschritten werden (etwa in den Bezirken Murau, Weiz und Südoststeiermark), zeigt sich in den größeren Ballungsräumen ein Mangel. Im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag fehlten mit Stand Anfang Juni 17 Polizisten, in Graz sowie in Leoben waren es 14 (an andere Dienststellen zugeteiltes Personal noch gar nicht berücksichtigt).