Salzburger App „Nukkuaa“ soll Schlafprobleme lösen

Ständige Erreichbarkeit, hoher Arbeitsdruck, eine Pandemie und andere Stressfaktoren lassen immer mehr Menschen immer schlechter schlafen. Zumindest ein Viertel der Bevölkerung in Industrieländern - allein in Österreich, Deutschland und der Schweiz rund 25 Millionen Menschen - leidet an schlechter oder sehr schlechter Schlafqualität. Eine App aus Salzburg verspricht nun Abhilfe.