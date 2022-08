Corona - schneller gesund durch Mittelmeerkost?

Viel Obst, Gemüse, Nüsse, Fisch und Olivenöl ist typisch für die Mittelmeerkost. Diese Ernährungsform wurde bereits in zahlreichen Studien mit reduziertem Risiko für eine Reihe chronischer Erkrankungen in Verbindung gebracht. Jetzt zeigt sich auch ein positiver Effekt im Zusammenhang mit Coronaerkrankungen, wie am „Deutschen Gesundheitsportal“ berichtet.