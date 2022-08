Carreno Busta gewinnt seinen ersten Masters-Titel

Der Spanier Pablo Carreno Busta hat zum ersten Mal in seiner Tennis-Karriere einen Masters-Titel auf der ATP-Tour gewonnen. Der ungesetzte 31-Jährige bezwang am Sonntag (Ortszeit) im Finale der Hartplatzveranstaltung in Montreal den Polen Hubert Hurkacz mit 3:6, 6:3, 6:3.