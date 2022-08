Bitter! Lobnig verliert auf letzten Metern Bronze

Im Ziel war Lobnig am Ende ihrer Kraft, kein Wunder, hatte sie doch erst vor wenigen Wochen wieder mit dem Training beginnen können. Davor hatte sie eine Asthmaerkrankung gestoppt und bis auf einen alle Weltcupstarts verhindert. Schon nach dem Vorlauf hatte Magdi gemeint: „Das erste Rennen nach so langer Zeit hat richtig weh getan.“ Trotz der bitteren Pleite konnte die Kärntenerin auch Positives mitnehmen. „Es war ein gutes Rennen, ich kann stolz auf mich sein. Aber natürlich war es so extrem bitter. Das Rennen war 20 Meter zu lang. Aber einmal ist das Glück auf deiner Seite, einmal nicht.“ Es wird wohl noch einige Zeit dauern, bis Lobnig ihre Topform wiederfindet. Gold holte überlegen die Niederländerin Karolien Florijn vor Evangelia Anastasiadou (Gre).