ÖTTV-Aktive starten bei München-EM mit drei Siegen

Die Einzelbewerbe beginnen am Sonntag mit den Qualifikationsgruppen, in denen Solja, Karoline Mischek, Andreas Levenko, Serdaroglu und Chen engagiert sind. Auch das Mixed-Doppel Sofia Polcanova/Robert Gardos startet am zweiten Wettkampftag. Im Einzel greifen die Gesetzten Polcanova, Gardos und Habesohn erst am Mittwoch ins Geschehen ein.