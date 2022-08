Grazer Helikopter-Posse wird Fall fürs Parlament

Es sind Einsätze, bei denen oft jede Sekunde zählt: Immer wieder stellen die steirischen Flugretter unter Beweis, dass sie ein unverzichtbarer Bestandteil des Notarztwesens sind. Zu bestimmten Uhrzeiten können diese Dienste am Menschen allerdings nicht in Anspruch genommen werden, denn nur einem Teil der Flugstaffel ist es möglich, in der Nacht auszurücken. Nach Dienstschluss des Sicherheitspersonals am Grazer Tower sind Nachtlandungen nämlich nicht mehr erlaubt. Für den FPÖ-Bundesrat Markus Leinfellner ist das Verbot unverständlich: „Diese Regelung ist überholt und muss dringend abgeändert werden“, fordert Leinfellner und reagiert damit auch auf einen Bericht der „Steirerkrone“.