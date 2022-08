Droht im Görtschitztal der nächste Umweltskandal?

Unter den Bewohnern des Görtschitztales regt sich Widerstand. Denn das Wietersdorfer Zementwerk wird in den kommenden Jahren ihren Kalkstein- und Mergelbruch auf einer Fläche von 80 Hektar erweitern. „Hat der HCB-Skandal nicht gereicht? Will man uns wieder vergiften?“, fragt ein besorgter Landwirt, der von Unstimmigkeiten bei der Umweltverträglichkeitsprüfung gehört haben will. Experten und Gutachter seien ungenau vorgegangen.