Mini-Dreitausender im Kreis der Gletscherriesen

Dieser eisfreie Dreitausender sticht schon beim Start in Obergurgl ins Blickfeld. Wir halten uns bei der Kirche am Ramolweg taleinwärts zum „Haus Alpenblick“. Nun geht es auf dem Fußweg gleichbleibend weiter und orografisch rechts der Gurgler Ache – zur Zirben Alm bzw. Talstation der Steinmannbahn. Ab hier beginnt der Fußweg bzw. Steig zur Schönwieshütte. Der zieht durch den Zirbenwald über der tief eingeschnittenen Gurgler Ache bzw. später in den Wiesen neben der Rotmoosache empor. Die letzten Meter zur Schönwieshütte am Ende des wundervollen Rotmoostals verlaufen über einen Fahrweg.