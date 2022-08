Österreich erleidet 1:3 in EM-Quali gegen Finnland

Nach einer fehlerhaften Anfangsphase war der Equipe von Teamchef Radovan Gacic der Satzausgleich gelungen. Im Laufe des Spiels riss allerdings der Faden, wodurch die Finnen einen ungefährdeten Heimsieg feierten. „Wenn wir unser Spiel bis Sonntag stabilisieren und die Fehler reduzieren, haben wir in Ried eine Chance“, sagte Gacic. Das Heimspiel gegen Finnland findet am Sonntag (20.25 Uhr) im Volleydome Ried statt. Zum Abschluss gastieren Kapitän Peter Wohlfahrtstätter und Co. am 21. August in Jelgava in Lettland.