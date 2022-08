„Das hat mich an die große Zeit erinnert“

Sturm Graz verpasste zuletzt um ein Haar den Aufstieg ins Play-off zur Fußball-Champions-League. Live dabei war natürlich Sturm-Legende und Steirerkrone-Fußball-Experte Mario Haas. Lesen Sie im neuesten Nachschuss, was der „Bomber“ zur Leistung der Mannen von Coach Christian Ilzer gegen Dynamo Kiew sagt, was ihn staunen ließ und welche Chancen er den Grazern in der Europa League einräumt.