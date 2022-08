Strafe für möglichen Play-Off-Gegner der Austria

Fenerbahce spielt nach dem Ausscheiden gegen dem aktuellen Sturm-Gegner Dynamo Kiew in der Qualifikation für die Europa League, der Aufstieg ins Play-off ist nach einem 3:0-Sieg im Hinspiel gegen den tschechischen Klub 1. FC Slovacko wahrscheinlich. Im Play-off wartet die Austria. Die Wiener haben am 18. August Heimvorteil und treten am 25. August auswärts an.