Austria muss wohl gegen Fenerbahce Istanbul ran

Der Austria ist ein Platz in einer europäischen Gruppenphase sicher, bei einem Aufstieg geht es in die Europa League, sonst in die Conference League. Die „Veilchen“ haben am 18. August Heimvorteil und treten am 25. August auswärts an. Der Wolfsberger AC ist im Rückspiel der dritten Conference-League-Qualirunde nach der Nullnummer im Hinspiel noch bei Gzira United in Malta gefordert, bei einem Aufstieg heißt der Gegner wahrscheinlich Molde FK. Die Norweger gewannen ihr Hinspiel gegen den ungarischen Verein Kisvarda FC ebenfalls mit 3:0 (0:0).