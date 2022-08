Hält die Regierung bis zur nächsten Wahl?

Eigentlich stünden erst 2024 wieder Nationalratswahlen im Raum. Von der Regierungskoalition Türkis-Grün hat momentan keiner ein Interesse an vorgezogenen Neuwahlen - dabei könnten sie deutlich verlieren. Dennoch herrscht eine gewisse Nervosität was diese Frage betrifft - bleibt die Koalition bis 2024 stabil? Was denken Sie? Schreiben Sie Ihre Meinung gerne in die Kommentare!