81-Jährige startet jetzt Öko-Revolte im Pflegeheim

Gemeinsam gegen Rodungen

Gemeinsam mit Anrainern wurden bereits 160 Unterschriften für einen Baustopp gesammelt - und damit will man nun auch die Gemeinde unter Druck setzen. Für Heimbesucherin Elfriede Hartmann aus Eichgraben ein „Kampf für die gerechte Sache“: „Überall im Wienerwald wird anstandslos gerodet. Hier in Pressbaum wohnen aber auch viele kranke Menschen, und da braucht man nicht im Hochsommer mit schweren Maschinen einfallen“, so die Unterstützerin.