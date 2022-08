Rapid-Neuling Greil: Jetzt ist die Diagnose da!

Fußball-Bundesligist Rapid muss nicht länger auf Patrick Greil verzichten! Eine MRT-Untersuchung habe keine sichtbare Verletzung beim 25-jährigen Mittelfeldspieler ergeben, wie Trainer Ferdinand Feldhofer am Dienstagnachmittag bekannt gab. „Er hat noch ein paar Untersuchungen, wir werden schauen ob er am Training teilnehmen kann oder nicht und dann entscheiden, ob es Sinn macht, dass er morgen in den Flieger einsteigt“, sagte der 42-jährige Steirer.