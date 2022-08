Feldhofer: „Mannschaft ist sehr böse auf sich“

Ferdinand Feldhofer (Rapid-Trainer): „Das Anschlusstor haben wir uns wirklich verdient. Die letzten 10 bis 15 Minuten haben wir viele Chancen kreiert und uns Gott sei Dank belohnt. Über das ganze Spiel gesehen eine verdiente Niederlage, die wir uns selbst zuschreiben müssen. Wenn man so verteidigt, dann reicht es auch international nicht. Wir sind dran, wir sind am Leben. Die Mannschaft ist jetzt schon sehr böse auf sich, wir natürlich auch. Sie wissen, dass sie es viel besser machen können. Einen Sieg braucht man sowieso in einem K.o.-Duell mit zwei Spielen, jetzt müssen wir halt mit zwei Toren Unterschied gewinnen.“