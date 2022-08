Rapids Yusuf Demir nach Hollywood? Nur eine Ente

Kein Kommentar aus Hütteldorf, also eigentlich aus Baku! Bei Rapid bleibt man sich treu, gibt zu Transfergerüchten keine Wasserstandsmeldung ab. Während Emanuel Aiwu bei US Cremonese den Medizincheck absolvierte, beim Aufsteiger in die Serie A bis 2024 unterschrieb (was demnächst offiziell werden soll), sorgen aber Meldungen aus Hollywood für Verwunderung.