Schwimm-EM: Felix Auböck ist „bereit für Medaille“

Pro Woche 70 Kilometer im Wasser, dazu noch zahlreiche Stunden in der Kraftkammer - Felix Auböck hat sich intensiv auf die kommende Woche beginnende Schwimm-EM in Rom vorbereitet. Bei der WM in Budapest wurde es mit Platz vier (400 m Freistil) sowie Platz fünf (200 m) knapp nichts mit der erhofften Medaille, das soll sich in Italien ändern.