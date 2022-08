Zoo-Direktor weist Kritik über hohe Preise zurück

„Eine tierische Nacht im Alpenzoo“ - unter diesem Motto stand das Angebot für Kinder. „Bereite mit uns das Betthupferl für einige Zootiere vor und lass uns schauen, was Tiere am Abend so treiben. Danach grillen wir, spielen, erzählen uns Tiergeschichten und verbringen die Nacht bei den Fischen im Aquarium. Ganz früh am Morgen bereiten wir das Frühstück für hungrige Mäuler vor und werden abschließend noch einen Morgensnack zu uns nehmen“, hieß es im Vorfeld.