Schumacher: „Sehe Jobs von zwei Leuten in Gefahr“

Nächster Tiefschlag für Ferrari! Wie zuvor in Frankreich landete auch in Ungarn weder Charles Leclerc noch Carlos Sainz auf dem Podium - und das trotz hervorragender Ausgangssituation. Die Kritik an Teamchef Mattia Binotto wird folglich immer lauter. TV-Experte und Ex-Fahrer Ralf Schumacher sieht den Job des Schweizers in Gefahr.