Gemeinde zeigt großes Herz für viele Kinder

Geld für die Kinderbetreuung im Sommer - die „Krone“ half da gerne. Im Rahmen der „Krone“-Herzensmenschaktion im vergangenen Jahr errang Raxendorf im Bezirk Melk den zweiten Platz in der Kategorie „vereinsfreundlichste Gemeinde“. Der Preis dafür, 6000 Euro, floss und fließt diesen Sommer in das Angebot von Ferienspielen für Kinder und geht teils an die organisierenden Vereine.