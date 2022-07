Ein exotisches Reiseziel ganz in Ihrer Nähe

Das Gebiet von Baška war schon in prähistorischer Zeit besiedelt und ist heute als Wiege der kroatischen Alphabetisierung bekannt. Hier befindet sich die Tafel von Baška, eines der ältesten und bedeutendsten Denkmäler des kroatischen Volkes und seiner Sprache, das zu Beginn des 12. Jahrhunderts, also um 1100, geschaffen wurde. Aber gewöhnen Sie sich an die Antiquitäten, denn auf der ganzen Insel Krk sticht an fast jeder Ecke die interessante Geschichte der Insel hervor - von den Überresten der alten Römer bis zu romanischen Kirchen, aber auch Erinnerungen an das Leben der Inselbewohner vor hundert Jahren.