Haben Sie Sorge um Österreichs Treibstoffvorräte?

Die Spritpreise sind in den letzten Wochen nicht nur enorm in die Höhe gestiegen, auch mit Treibstoffknappheit hatten einige Tankstellen in Österreich zu kämpfen. Vor allem Diesel werde dringend benötigt, da Bauern diesen für ihre Bewässerungsmaschinen brauchen. „Zum Glück haben wir die Fahrzeuge der Feuerwehr noch auftanken können. Wenn die keinen Sprit hat und es brennt, kommt keiner löschen“, sagt der Filialleiter einer burgenländischen Tankstelle. Haben Sie Sorge, dass Österreich der Treibstoff ausgeht? Wir sind gespannt auf Ihre Kommentare!