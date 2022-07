Aufsteiger Vienna gelingt Traumstart in 2. Liga

Bei extremer Hitze ging die Vienna in der 25. Minute aus dem Nichts durch einen platzierten Schuss des israelischen Neuzugangs Noy in Führung. Nur wenige Minuten später stieg der 18-jährige Abazovic bei einem Freistoß am höchsten und erhöhte per Kopf auf 2:0. Im Cup war die Vienna beim Ostligisten ASV Siegendorf im Elfmeterschießen ausgeschieden.