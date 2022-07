Jose Mourinho kracht unfreiwillig in Heiratsantrag

Roma-ntische Momente bei der Roma! Während der Saisonvorbereitung der Italiener in Portugal hat sich ein Fan ein Treffen mit Mourinho als Kulisse für seinen Hochzeitsantrag ausgesucht. Der Star-Trainer dachte dabei aber eher an ein simples Selfie, will nach dem Foto sofort wieder weg. Aber der Fan lässt Mourinho nicht, nützt die Gelegenheit für ein ausführliches Liebesgeständnis an seine Angebetete - und er ging sogar auf die Knie.