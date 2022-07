Mit Corona ins Büro und in die Disco?

Mit der Corona-Quarantäne scheint es demnächst zu Ende zu gehen. In Büros, Bars oder Restaurants soll man künftig auch erkrankt dürfen. Hauptgrund für diesen Wandel sind massive Personalengpässe wegen hoher Corona-Fallzahlen und Quarantäne Beschränkungen. Vor allem bei Fluglinien kommt es derzeit zu hohen Ausfällen. Wären für Sie diese neuen Regelungen in Ordnung? Was halten Sie von „Corona-Teams“, wobei nur Infizierte abgesondert in einem Raum miteinander arbeiten? Sagen Sie uns Ihre Meinung in den Kommentaren!