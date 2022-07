Grenze: Viele Aufgriffe, „aber 2015 weit entfernt“

Der stellvertretende Landespolizeidirektor im Burgenland, Werner Fasching, hat am Donnerstag in Hinblick auf die Lage an der Grenze zu Ungarn beruhigt. Die zahlreichen Flüchtlingsaufgriffe würden die Polizei zwar vor Herausforderungen stellen, aber „2015 ist weit entfernt“, betonte er. Den Vorwurf, Migranten würden nach 48 Stunden einfach mit einer Ladung weggeschickt, weil es nicht mehr genug Kapazitäten gebe, wies er zurück: „Alle werden registriert.“