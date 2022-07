Rathaus: Wer da ist, schwitzt bei über 30 Grad

Homeoffice als Luxus?

„Von allen Büros, in denen ich bis jetzt gearbeitet habe, ist dieses das heißeste“, bestätigt auch Michael Lachsteiner von den Grünen. In den Räumlichkeiten des Klubs werden zudem auch gerade Renovierungen durchgeführt. Deswegen und aufgrund der Hitze sind viele Mitarbeiter im Homeoffice. Ein Luxus, den etwa Bauarbeiter in der prallen Sonne nicht haben.